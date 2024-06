Indischer Kanal entthront: MrBeast ist erfolgreichster Youtuber

Der Youtuber hat sich auf Videos mit Challenges spezialisiert, in denen die Teilnehmer viel Geld gewinnen können. So können die Kandidaten in seinem neusten Video 10.000 Dollar für jeden Tag bekommen, den sie in der Wildnis überleben. Geld schenkt MrBeast in seinen Videos und im wahren Leben auch gerne für wohltätige Zwecke her. Ansonsten tut er vor der Kamera ungewöhnliche Dinge, etwa Farbe beim Trocknen zuzusehen.