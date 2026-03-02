IndyCar-Debüt: «Frustrierender» Tag für Mick Schumacher

Neue Herausforderung für Mick Schumacher

Dass sich Mick Schumacher in dieser Saison in der US–amerikanischen Automobilrennserie beweisen will, wurde Ende des vergangenen Jahres bekannt. Das Team IndyCar–Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), bei dem Talk–Legende David Letterman (78) Miteigentümer ist, nahm den 26–Jährigen unter Vertrag. Für Schumacher Jr., der 2021 und 2022 für das Haas F1 Team an der Formel–1–Weltmeisterschaft teilnehmen durfte, ist es der erste Ausflug in die IndyCar–Serie.