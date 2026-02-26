Influencer-Freundin trennt sich von Formel-1-Star Kimi Antonelli

Formel–1–Fahrer Kimi Antonelli (19) und die tschechische Influencerin Eliska Babickova gehen künftig wieder getrennte Wege. Babickova verkündete das Ende der Beziehung auf Instagram und reagierte dabei auf Spekulationen. Sie sprach von «falschen, widerlichen Spekulationen», die derzeit im Internet die Runde machten. In einem Video erklärte sie: «Ich war diejenige, die die Beziehung beendet hat, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in unserem Privatleben und in dem, was wir für unsere Zukunft wollten, nicht mehr auf einer Linie waren.»