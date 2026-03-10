Influencer und Model: Zwei neue Stars für «Baywatch»-Revival

Die Wiederbelebung von «Baywatch» nimmt weiter Gestalt an. Innerhalb weniger Stunden vermeldete das Branchenmagazin «Deadline» die Verpflichtung von zwei neuen Ensemblemitgliedern. Brooks Nader (29) und Noah Beck (24) werden demnach zum Cast der späten Fortsetzung der Kultserie der 90er–Jahre stossen.
Brooks Nader hat sich bisher vor allem als Model einen Namen gemacht. 2019 gewann sie das Casting für die legendäre «Swimsuit Issue» der Zeitschrift «Sports Illustrated». In den folgenden Jahren war sie immer wieder in dem Magazin abgebildet, 2023 war sie dann auf dem Cover der «Swimsuit»–Ausgabe.
Model Brooks Nader als Rettungsschwimmerin Selene
2024 nahm Brooks Nader an «Dancing with the Stars» teil, der US–Version von «Let's Dance». Seit 2025 begleitet die Reality–Show «Love Thy Nader» sie und ihre Schwestern, die sich ebenfalls als Model versuchen. Eine kleine Rolle in dem Film «Backtrace» mit Sylvester Stallone (79) von 2018 bildet ihren bisher einzigen Job als Schauspielerin.
Nader spielt bei «Baywatch» laut "Deadline" eine Figur namens Selene. Sie wird als scharfzüngige Chefin der Zuma Beach Lifeguards beschrieben. Sie gerät immer wieder mit dem Baywatch–Captain Hobie Buchannon aneinander, weil sie unterschiedliche Ansichten über ihren Job haben.
Influencer Noah Beck als Surfer
Auch Noah Beck hat sich bisher nicht primär als Schauspieler hervorgetan. Er machte hauptsächlich als Influencer von sich reden. Bei TikTok folgen ihm über 30 Millionen Menschen. Der Content Creator, der mit der reichweitenstarken Influencer–Kollegin Dixie D'Amelio (24) liiert war, hatte mit «Noah Beck Tries Things» eine eigene Webserie, in der er verschiedene Dinge ausprobierte.
Noah Beck nahm 2021 Schauspielunterricht. Nachdem er Gastrollen in mehreren Teenie–Serien hatte, spielte er 2024 die Hauptrolle in dem Film «The Bad Boy and Me», genauso wie in der Fortsetzung von 2025. Bei «Baywatch» verkörpert er laut «Deadline» einen typischen kalifornischen Beach Boy und Surfer.
Stephen Amell als Hauptdarsteller, David Chokachi kehrt zurück
Für das «Baywatch»–Revival stand bereits «Arrow»–Star Stephen Amell (44) als Hobie Buchannon fest. In der Originalserie war Hobie der kleine Sohn von Mitch Buchannon, den David Hasselhoff (73) verkörperte. Aus dem Originalcast kehrt nur David Chokachi (58) als Cody Madison zurück. Bekannte Gesichter könnten aber in Gastrollen auftauchen, vermuten Brancheninsider. Die neue Staffel soll in der TV–Saison 2026/27 bei Fox starten.
«Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» ging 1989 erstmals auf Sendung. Nachdem die erste Staffel floppte, wurde die Serie erst in den 90er–Jahren zum Kultformat. Zeitweise war «Baywatch» die meistgesehene Serie der Welt. Bis zur Einstellung im Jahr 2001 markierte sie ein Karrieresprungbrett für spätere Stars wie Pamela Anderson (58), Carmen Electra (53) und Jason Momoa (46).