Influencerin Anna Maria Damm hat standesamtlich geheiratet

Mit ihrem Bräutigam hat sie schon zwei Kinder

In einer am 21. Juli geposteten Story auf Instagram schrieb Damm zudem: «Gestern war unsere standesamtliche Trauung. Es war einfach perfekt.» Damm, die in dem sozialen Netzwerk auf über 2,2 Millionen Follower kommt, hatte sich für den besonderen Anlass für ein elegantes Neckholder–Brautkleid mit Beinschlitz entschieden. Der Bräutigam erschien in hellgrauem Anzug und weissem Hemd.