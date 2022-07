Influencerin Anne Wünsche ist zum dritten Mal Mutter geworden

Anne Wünsche (30) ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das gab die Influencerin in ihren Instagram-Storys bekannt. Demnach gehe es ihr und ihrem Sohn Sávio gut. Allerdings sei die Geburt nicht ganz nach Plan verlaufen, weshalb sich Wünsche derzeit noch schwach fühle. «Es war nicht so komplikationslos, wie ich es mir gewünscht habe. Es war eine Sturzgeburt. Innerhalb von 30, 40 Minuten war er da. Die Fruchtblase ist auf einmal geplatzt. Es fing sofort an mit richtig heftigen Wehen», erklärte die 30-Jährige.