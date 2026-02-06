Influencerin Bianca Heinicke: «Ich konnte nicht mehr»

Am Rande eines Burnouts

Neben der privaten Krise drückte auch die permanente Belastung des öffentlichen Lebens. «Ich war ein Workaholic. Ich habe einfach immer gearbeitet», gibt Heinicke zu. Einen Burnout schliesst sie rückblickend nicht aus: «Ich war in diesem Leben, in diesen Entscheidungen, in dem Konstrukt so gefangen, dass ich mir in dem Moment gar keine Zeit genommen habe, das zu begreifen.» Das Gefühl, dass etwas grundlegend nicht stimmte, sei dennoch immer stärker geworden. «Irgendwann kann man so etwas nicht mehr unterdrücken. Es ist einfach herausgekommen.»