Ingrid Alexandra von Norwegen: Neues Leben am anderen Ende der Welt

Eine royale Sonderbehandlung wird Ingrid Alexandra dort offenbar nicht erfahren, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So werde sie für die Dauer des Studiums wie die anderen Studentinnen und Studenten auch in einem Wohnheim auf dem Campus leben. Für die wohlbehütet aufgewachsene Prinzessin wartet also eine aufregende wie herausfordernde Zeit, in der sie sich inmitten Gleichaltriger und fernab des öffentlichen Drucks ausleben darf, zugleich aber auch viel Eigenverantwortung gefragt sein wird.