Ingrid van Bergen und mehr: Diese Dschungelstars sind schon verstorben

Costa Cordalis

Auch der Dschungelkönig der allerersten Staffel, Costa Cordalis (1944–2019), lebt nicht mehr. Der Schlagerstar begeisterte das Publikum in der Premierenausgabe 2004. Später wurde er Schwiegervater von TV–Star Daniela Katzenberger (39) und stolzer Opa von Enkelin Sophia (10). Im Jahr 2019 plagten ihn dann viele gesundheitliche Probleme – und am 2. Juli musste seine Familie endgültig von ihm Abschied nehmen. Cordalis starb im Alter von 75 Jahren an Organversagen. 2023 war er dann in «seinem» TV–Format noch einmal sehr präsent: Sohn Lucas (58) zog ins Camp, teilte Erinnerungen an seinen berühmten Vater und wollte wie er die Krone holen. Er verliess die Sendung schliesslich aber als Drittplatzierter.