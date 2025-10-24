Inhaftierter Nicolas Sarkozy ist wieder Grossvater geworden

Bewegende Zeilen auf Instagram

Die freudige Nachricht teilten die frischgebackenen Eltern per Instagram–Beitrag mit der Welt. Eine Aufnahme zeigt Natali Husić in einem Krankenhausbett mit ihrem frischgeborenen Sohn im Arm. Sie lächelt in die Kamera. Louis Sarkozy schreibt dazu: «Es gibt drei Wege, Unsterblichkeit zu erreichen, sagte der grosse kubanische Revolutionär José Martí: einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben, einen Sohn grossziehen. Gestern sind meine Frau und ich dem ewigen Leben näher gekommen: Wir sind Eltern geworden.»