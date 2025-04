Inka Bause: Sieht sie sich selbst als «Nepo-Baby»?

Wie werden Ihre Shows auf der Tour aussehen?

Bause: Es wird wie ein Liederabend sein. Wie das Booklet zeigt, habe ich ja zu jedem Lied eine Geschichte. Es ist schon verrückt, wenn ich in Dresden auftrete, kennen die Leute, wenn sie sich für Schlager interessieren, wirklich jedes Lied von mir. Ich kann aber das gleiche Konzert nicht in Hamburg geben. Da gucken die mich an und sagen: ‹Die Moderatorin singt auch? Ist ja interessant.› Also das sind einfach zwei verschiedene Karrieren und das macht es unheimlich spannend.