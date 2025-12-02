Inklusive Crowdsurfing: Kraftklub gibt Geheimkonzert im Supermarkt

Weitere Geheimkonzerte geplant

Kraftklub hatten vor der Albumveröffentlichung einen Aufruf für ihre Geheimkonzerte gestartet. Die Indie–Rock–Band will an ungewöhnlichen Orten spielen. Am Freitag trat sie bereits in einer Brauerei in Rosenbach im Vogtlandkreis auf. Am Samstagvormittag spielte sie in Erfurt auf einer Strassenbahn, nachdem sie eine Einladung der Erfurter Verkehrsbetriebe erhalten hatte. Am Montag ging es für die Band erst ins Massif Central in Frankfurt am Main, am Abend dann auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen.