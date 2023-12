Inklusive Hüftschwung: Shakira wurde in Kolumbien mit Statue geehrt

Shakira (46) selbst ist nur knapp 1,60 Meter gross, ein viermal so grosses Abbild von ihr steht nun in ihrer kolumbianischen Geburtsstadt Barranquilla. Dort ist am Dienstag eine 6,5 Meter hohe Bronzeskulptur zu ihren Ehren enthüllt worden. Auf Instagram bedankte sich die Sängerin mit überschwänglichen Worten für die Geste: «Es macht mich glücklich, das mit meinen Eltern und besonders mit meiner Mutter an ihrem Geburtstag zu teilen.»