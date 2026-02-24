Inmitten der Gewaltwelle: So geht es Paul Janke im Mexiko-Urlaub

Samstag hat er schon wieder einen Termin in Lübeck

Lange will Paul Janke auch nicht mehr in Mexiko bleiben. Am Samstag, 28. Februar, wird er in Lübeck erwartet. Dort steigt im A1 Musikpark am Abend die «Single Ladies – Bachelor Edition mit Paul Janke», wo der 44–Jährige am DJ–Pult stehen und Rosen verteilen wird. Paul Janke wurde 2012 als der «Bachelor» in der zweiten Staffel der RTL–Datingshow bekannt.