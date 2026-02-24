Schweizer Illustrierte Logo

«Weit weg von den Unruhen»

Inmitten der Gewaltwelle: So geht es Paul Janke im Mexiko-Urlaub

Eine Gewaltwelle hat in den vergangenen Tagen Mexiko erschüttert, für Urlauber gibt es Warnungen. Dem frühere «Bachelor» Paul Janke, der derzeit in Cancún urlaubt, geht es jedoch gut, wie er via Instagram wissen liess.

Mexiko ist ein beliebtes Urlaubsziel, gerade in den deutschen Wintermonaten. Auch Paul Janke geniesst das gute Wetter in Cancún.
Mexiko ist ein beliebtes Urlaubsziel, gerade in den deutschen Wintermonaten. Auch Paul Janke geniesst das gute Wetter in Cancún. imago/Sven Simon

Nach den gewaltvollen Ausschreitungen in Mexiko sind viele Urlauber in Angst und Sorge. Auch Ex–«Bachelor» Paul Janke (44) hält sich derzeit im beliebten Ferienziel Cancún auf. Er meldete sich am Montagabend bei seinen Fans – und gab erst mal Entwarnung.

Paul Janke schickt «sonnige Grüsse»

In seiner Instagram–Story zeigte er sich entspannt auf einer Liege am Pool, untermalt von den chilligen Klängen des Songs «Days Like This» von Van Morrison. «Vielen Dank für die vielen Nachrichten», schrieb der 44–Jährige dazu. «Ich bin noch in Mexiko, aber weit weg von den Unruhen. Sonnige Grüsse.»

Von der Gewaltwelle in weiten Teilen des Landes nach der Tötung von Drogenboss «El Mencho» durch die mexikanische Armee spürt der Hamburger offensichtlich nichts. Paul Janke geniesst weiter Sonne und Strand. «Bisschen kalt. Aber mit mit den Füssen geht es», teilte er noch von einem Spaziergang am Wasser mit.

Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass sich die Lage inzwischen zwar im ganzen Land beruhigt hat, jedoch dynamisch bleibt. Es wird deshalb dazu aufgerufen, sichere Orte wie Hotels möglichst nicht zu verlassen.

Samstag hat er schon wieder einen Termin in Lübeck

Lange will Paul Janke auch nicht mehr in Mexiko bleiben. Am Samstag, 28. Februar, wird er in Lübeck erwartet. Dort steigt im A1 Musikpark am Abend die «Single Ladies – Bachelor Edition mit Paul Janke», wo der 44–Jährige am DJ–Pult stehen und Rosen verteilen wird. Paul Janke wurde 2012 als der «Bachelor» in der zweiten Staffel der RTL–Datingshow bekannt.

Von SpotOn vor 20 Minuten
