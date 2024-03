Inmitten der Krebsbehandlung: König Charles III. zurück bei der Arbeit

Charles arbeitet hinter den Kulissen weiter

Der 75–Jährige hatte in den vergangenen Wochen keine offiziellen Termine übernommen, aber hinter den Kulissen weiter an den Staatspapieren gearbeitet. Bei dem Monarchen war während einer Krankenhausbehandlung aufgrund einer vergrösserten Prostata im Januar eine «Form von Krebs» diagnostiziert worden. Seit Bekanntgabe der Diagnose wurde der König aber immer mal wieder gesehen, etwa beim Besuch des Sonntag–Gottesdienstes in Sandringham. Familienmitglieder vertraten ihn allerdings bei offiziellen Terminen – allen voran seine Ehefrau Camilla (76). Nach 13 Terminen seit der Krebsdiagnose gönnt sie sich aber in dieser Woche eine Auszeit in der Sonne.