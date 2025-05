Innerhalb weniger Wochen: The Who feuern Zak Starkey zum zweiten Mal

«Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, in der ich sage, dass ich gekündigt habe, um mich anderen musikalischen Unternehmungen zu widmen», schrieb Starkey kurz nach Townshends Erklärung in den sozialen Medien. Das sei nicht wahr. «Ich liebe The Who und wäre niemals gegangen.» Er fügte hinzu, es habe «wochenlang Chaos» vor seinem Rauswurf gegeben. Er habe zwar andere Projekte am Laufen, aber das sei oft so, und nichts davon habe sich jemals mit The Who überschnitten oder Probleme verursacht.