Inniges Küsschen: William und Kate schicken royale Valentinstagsgrüsse

Sie gelten als unerschütterliches Traumpaar der Royals: Prinz William und Prinzessin Kate, damals noch Kate Middleton, lernten sich bereits um das Jahr 2001 an der University of St Andrews in Schottland kennen. Nach einigen kürzeren Trennungen hielt William auf einer Kenia–Reise im Jahr 2010 um Kates Hand an, am 29. April 2011 folgte die grosse Hochzeit. 2024 war ein hartes Jahr für sie. Insbesondere die Krebsdiagnosen von Kate und von Williams Vater, König Charles III. (76), waren für die britischen Royals eine grosse Herausforderung.