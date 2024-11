Insider gibt Update zu Camillas Gesundheitszustand

Weiter heisst es, die Königin glaubt fest an das Credo «the show must go on» und hoffe, dass sie bald wieder ganz gesund ist und ihre royalen Pflichten wahrnehmen kann. Den Auftritt in der Royal Albert Hall am Freitagabend habe sie auch abgesagt, weil es sich um eine sehr lange und späte Veranstaltung handelte. Sie habe entschieden, «vernünftig» zu sein und dem Rat ihrer Ärzte zu folgen, sich nicht zu «überanstrengen». Sie sei «natürlich enttäuscht» gewesen, das Event absagen zu müssen. Laut «Daily Mail» verbrachte Camilla die vergangenen Tage in London und reiste am Samstag nach Sandringham.