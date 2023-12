Insider verrät: Dua Lipa soll sich von ihrem Freund getrennt haben

Red–Carpet–Debüt im Mai 2023

Laut «Entertainment Tonight» wurde die Sängerin erstmals im Februar mit dem französischen Regisseur in London gesehen. Später wurden die beiden dann Medienberichten zufolge bei der Paris Fashion Week erneut Händchen haltend gesichtet. Im Mai traten sie das erste Mal als Paar auf den roten Teppich. Gavras ist unter anderem bekannt für die Regie bei Kanye Wests (46) Video «No Church in the Wild».