Instagram-Account gehackt: Simone Thomalla wird von Hackern erpresst

Keine Hilfe von Meta

Keine fünf Minuten später erhielt Thomalla demnach eine Nachricht des Hackers. «Er hat mir geschrieben: ‹Ich bin kein schlechter Mensch.› Aber er habe meine Zugangsdaten geändert und nur er könne diese freigeben. Dafür forderte er 1.400 Euro», so der «Frühling»–Star. Zunächst habe sie versucht, das Problem ohne Zahlung zu lösen und sich an den IT–Support von Meta gewandt, dem Mutterkonzern hinter Instagram.