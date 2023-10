Instagram-Auszeit von Selena Gomez: «Müssen alle Menschen schützen»

Zahlreiche US–Stars haben sich in den vergangenen Wochen zum Krieg in Nahost geäussert. 55 namhafte Künstlerinnen und Künstler aus der Unterhaltungsbranche hatten sich etwa in einem offenen Brief an US–Präsident Joe Biden (80) gewandt. Unter anderem Joaquin Phoenix (49), Mahershala Ali (49), Cate Blanchett (54) und Kristen Stewart (33) forderten demnach den Präsidenten auf, auf einen Waffenstillstand hinzuwirken. Viele weitere Prominente, darunter Bradley Cooper (48), Katy Perry (39) und Justin Timberlake (42), hatten später einen weiteren Brief unterzeichnet, in dem sie Biden für seine Führungsrolle im Krieg zwischen Israel und der Terrormiliz Hamas dankten. Ausserdem baten sie ihn, sich weiterhin auf die Geiseln in Gaza zu konzentrieren.