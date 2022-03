Instagram-Debüt: Kim Kardashian und Pete Davidson zeigen ihre Liebe

Gerüchte seit Oktober

Seit Oktober 2021 gibt es Gerüchte, wonach Kardashian und Davidson ein Paar sind. Erste Spekulationen über eine Romanze waren nach einem gemeinsamen Auftritt bei der Comedyshow «Saturday Night Live» aufgekommen. Kurze Zeit später tauchten Bilder auf, die die beiden händchenhaltend in einer Achterbahn zeigten - alles rein freundschaftlich, wiegelte das Umfeld der beiden damals noch ab. Allerdings wurden die zwei Stars in den folgenden Monaten immer wieder von Paparazzi gemeinsam abgelichtet, in Kalifornien, New York und auf den Bahamas.