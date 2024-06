Instagram möglichst erst ab 18: So schützt Chrissy Teigen ihre Kinder

Instagram–Verbot bis 18 Jahre

Was die US–Amerikanerin am Tablet–Gebrauch der Kinder am meisten erschreckt, sei die Menge an unangemessenen Werbeanzeigen, die Heranwachsenden beim Ansehen von YouTube–Videos eingeblendet werden. Es sollte «unbedingt» eine Regulierung der Anzeigen erfolgen, die Kindern auf einer Website sehen. «Wenn es nicht mehr Regeln und Vorschriften gibt, würde ich es vorziehen, dass sie nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind», fügte Teigen hinzu. «Ich möchte, dass sie als Kinder sicher und glücklich gedeihen».