Instagram-Streit: Britney Spears' Anwalt schiesst gegen ihren Vater

Britney Spears (40) sieht sich mit Vorwürfen ihres Vaters und Ex-Vormunds Jamie Spears (69) konfrontiert. In Gerichtsdokumenten, die unter anderem der «New York Post» vom 16. Juni vorliegen, behauptet Spears, dass seine Tochter ihn nach Ende der Vormundschaft in den sozialen Medien noch immer schlecht rede und sich dafür in einer Aussage verantworten solle. Die Sängerin veröffentliche «weiterhin öffentliche Social-Media-Beiträge mit aufrührerischen Behauptungen über verschiedene Tatsachen» und sollte daher zu dieser Aussage unter Eid gezwungen sein, heisst es von Jamie Spears' Anwalt.