Interimsregentin! Herzogin Kate muss sich darauf vorbereiten

Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Ehekrise zwischen Victoria und Daniel. Das kommt in Ihrem Film nicht vor. Haben Sie bei den Recherchen trotzdem etwas darüber erfahren?

Melchior: Ja, habe ich. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich es noch mit in den Film nehme. Aber als sich herausgestellt hat, dass an den Gerüchten nichts dran ist, haben wir den Film so gelassen, wie er jetzt ist. Einfach, weil die Gerüchte für diesen Film nicht von Relevanz sind. Ich arbeite aber gerade an einem anderen Film über die Rolle der Frau in der schwedischen Königsfamilie, der Anfang August im ZDF ausgestrahlt wird. Und da werde ich das Thema aufgreifen, weil in dem Zusammenhang die Frage, wie man mit solchen Gerüchten umgeht, durchaus wichtig ist.