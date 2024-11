International Emmy Awards: Deutsche Serie «Liebes Kind» räumt ab

Der International Emmy Award wird im Rahmen des TV–Preises Emmy Awards verliehen. Ausgezeichnet werden alljährlich die besten ausserhalb der USA produzierten und ausgestrahlten TV–Formate. Am Montagabend fand die 52. Ausgabe der Preisverleihung statt. In der Kategorie «Kids: Live–Action» ging eine weitere Produktion aus Deutschland ins Rennen. «Gong!» musste sich allerdings dem dänischen Beitrag «One of the Boys» geschlagen geben. Im vergangenen Jahr gewann «Die Kaiserin» den International Emmy Award in der Kategorie «Drama Series».