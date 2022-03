Internationaler Frauentag: Royals widmen der Queen bewegende Worte

Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März sowie ihres diesjährigen Platin-Thronjubiläums widmen Prinz William (39), Herzogin Kate (40), Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) der Queen auf Instagram ein paar liebevolle Worte. «Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter und Staatsoberhaupt, die aussergewöhnliche Regierungszeit der Königin war länger als die jeder anderen Monarchin in der britischen Geschichte - sie hat eine ganze Nation inspiriert und ihr Leben dem Dienst am Commonwealth und seinen Menschen gewidmet», heisst es in dem Beitrag.