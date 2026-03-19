Internationales Ranking: Diese Stadt ist die beste der Welt

Kapstadt in Südafrika landet auf der Sechs. In keiner anderen Metropole sprechen so viele Menschen – nämlich 86 Prozent – von ihrem Wohnort so häufig als «schönste Stadt der Welt». Mexiko–Stadt folgt auf Rang sieben. Hier lieben 85 Prozent die vielen kleineren Geschäfte und ortsansässigen Erzeuger. Das thailändische Bangkok schnappt sich Platz acht. Gut 80 Prozent erfreuen sich dort an den alltäglichen Interaktionen und Erlebnissen. Das südkoreanische Seoul rangiert auf der Neun. Auch hier empfinden 79 Prozent, dass ihre Stadt sie glücklich macht. Tokio beschliesst die Top Ten. Wie in der Siegerstadt Melbourne fühlen sich dort besonders viele Menschen aus der Generation Z wohl.