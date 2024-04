Internet-Geschichte: Wie J.Lo und Versace die Google-Suche veränderten

Eric Schmidt, der damalige CEO und Vorstandsvorsitzende von Google, erinnert sich an diese Zeit und die Notwendigkeit, die sich daraus ergab. In einem Artikel auf «Project Syndicate» beschrieb er 2015 die Dringlichkeit, eine Bildersuche zu entwickeln. Es war klar geworden, dass die Menschen mehr als nur Text wollten. Schmidts Worte spiegeln wider, was viele bei Google damals dachten: «J.Lo in diesem Kleid zu sehen, war ein Wendepunkt».