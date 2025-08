Intime Einblicke: So feierte Herzogin Meghan ihren 44. Geburtstag

Herzogin Meghan bedankt sich bei Freunden, Harry und ihren Fans

Auf einem Foto, das Meghan am Mittwoch postete, sieht man sie beim Auspusten von Kerzen auf einer üppigen Geburtstagstorte, dekoriert mit gelben Blüten. Entstanden ist der Schnappschuss im Restaurant Funke in Los Angeles, wo die Herzogin den Abend gemeinsam mit engen Freunden verbrachte. Sie zeigt sich dankbar: «Ich puste die Kerzen aus nach 24 wunderschönen Stunden und danke meinem Ehemann, meinen Freunden und meiner Familie dafür, dass sie diesen Tag so besonders gemacht haben», schrieb sie.