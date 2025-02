Intime «Sex and the City»-Szenen: Kristin Davis fühlte sich unwohl

Seit 1998 feiert «Sex and the City» Erfolge

Rund sechs Jahre lang verfolgten Serienfans ab 1998 das New Yorker Leben der Protagonistinnen Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis), Samantha (Kim Cattrall) und Miranda (Cynthia Nixon). Für viele gilt «Sex and the City» heute als Kultserie. Es folgten die Spielfilme «Sex and the City – Der Film» (2008) und «Sex and the City 2» (2010) sowie die Sequel–Serie «And Just Like That...» (seit 2021).