Intrige gegen Claudia Obert: «Promis unter Palmen» spielen falsch

Nachdem sich Menowin Fröhlich (37) in der vorangegangenen Folge von «Promis unter Palmen» vom Saulus wieder zum Paulus wandelte, herrscht in der siebten und vorletzten Episode eitel Sonnenschein. Selbst Melody Haase (31), die Opfer von Menowins Einflüsterungen und dann von seinem Richtungswandel wurde, ist in der Villa nicht isoliert. Die Teilnehmer schwören sich, jetzt nur noch fair um den Sieg zu kämpfen. Lisha Savage (37) hat dabei wohl weggehört, aber dazu später.