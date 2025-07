«Invasion vom Mars»-Star Jimmy Hunt ist mit 85 Jahren verstorben

Rollen als Sohn von Katharine Hepburn oder Ronald Reagan

Jimmy Hunt kam am 4. Dezember 1939 als James Walter Hunt in Los Angeles zur Welt. Seine Filmkarriere begann, als ein Agent von MGM seine Schulklasse besuchte. 1947 feierte der rothaarige und sommersprossige Junge sein Filmdebüt in «Clara Schumanns grosse Liebe» an der Seite von Superstar Katharine Hepburn (1907–2003).