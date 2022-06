Madonna (63) hat sich endlich selbst gefunden: Wie mehrere Medien berichten, will die Queen of Pop die Hauptrolle für ihr eigenes Biopic mit Julia Garner (28) besetzen. Garner, die zuletzt in «Inventing Anna» auf Netflix für Furore sorgte, soll das Casting für die Universal-Produktion gewonnen haben. Das Branchenblatt «Variety» will erfahren haben, dass ihr die Rolle angeboten wurde. In welchem Stadium die Verhandlungen mit Garner aktuell sind, ist allerdings nicht bekannt.