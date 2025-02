Invictus Games: Harry und Meghan feiern zu Katy Perry und Chris Martin

Stars zeigen ihre Unterstützung für Invictus Games

Zum einen zeigte Katy Perry (40) mit einem Auftritt ihre Unterstützung für das Sportevent für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen aus aller Welt. Wie «People» berichtet, performte sie ein Medley mit ihren Hits «Roar,» «Dark Horse,» «Part of Me,» «Lifetimes» und «Firework.» Chris Martin (47) bedankte sich auf der Bühne bei Prinz Harry für die Einladung und witzelte: « Als er mich anrief, sagte er: ‹Ich habe jeden anderen Musiker auf der Welt angerufen. Sie haben alle gesagt, dass sie nicht verfügbar sind, also muss ich dich anrufen.›» Wie «People» berichtet, schwenkte die Kamera zu Prinz Harry und seiner Ehefrau, die lachend mit dem Kopf schüttelten. Martin führte aus: «Danke Harry, dass du ein so inspirierender Anführer und ein so freundlicher und liebenswürdiger Mensch bist. Es ist mir eine Freude, hier zu sein.»