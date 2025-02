Invictus Games: Harry und Meghan nehmen sich viel Zeit für die Fans

Die Invictus Games finden in der Geschichte des Sportevents bereits zum siebten Mal und zum zweiten Mal in Kanada statt. Bei der Eröffnung am Samstag sagte Prinz Harry in seiner Rede: «Die Spiele entstanden vor mehr als zehn Jahren aus einem Versprechen, das ich mir selbst gegeben habe, ein Versprechen, meiner Verpflichtung, nach meinem eigenen Jahrzehnt und dem Privileg des Militärdienstes, alles zu tun, was ich kann, um meinen Brüdern und Schwestern bei der Heilung zu helfen und für alles einzutreten, wofür wir stehen.»