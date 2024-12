Invictus Games: Prinz Harry engagiert Katy Perry für Eröffnungsfeier

Handelt es sich um einen Freundschaftsdienst?

Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge wohnen Harry und die 40–Jährige Katy Perry seit Jahren in Montecito in Kalifornien Tür an Tür. Auch sollen Perry und ihr Partner Orlando Bloom (47) zu den Gästen gehört haben, die zur dritten Geburtstagsfeier von Harrys Tochter Lilibet (3) eingeladen wurden. Im vergangenen Jahr besuchten Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) ein Konzert der «Firework»–Interpretin in Las Vegas.