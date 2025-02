Invictus Games: Prinz Harry feiert mit Fans und dänischen Royals

Prinz Harrys Visa–Zoff in den USA schwelt weiter

Beste Stimmung in Kanada hin oder her, in Harrys Wahlheimat Kalifornien könnte sich indes weiteres Ungemach zusammenbrauen. US–Präsident Donald Trump (78) bleibt in der Causa Harry offenbar nun doch hart: Wie «The Mail on Sunday» berichtet, steht Trump weiterhin hinter einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung des britischen Royals, sollte dieser bei seinem US–Visumantrag bezüglich seines Drogenkonsums die Unwahrheit gesagt haben.