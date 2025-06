Invictus Games: Prinz Harry soll Charles und William einladen wollen

Die Einladungen sollen gemäss der Informanten der Sonntagszeitung noch in diesem Monat verschickt werden, zunächst per E–Mail an die Privatsekretäre im Palast, gefolgt von einer formellen Einladung. Das Timing ist dabei kein Zufall: Sein Vater König Charles III. (76) plant seine Termine bis zu drei Jahre im Voraus und Harry soll der Familie die bestmögliche Chance geben wollen, den Spielen in Birmingham beizuwohnen.