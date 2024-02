Invictus Games: Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kanada gelandet

Wie «Mail Online» weiter meldet, ist das Paar nach einem zweistündigen Flug von Santa Barbara – dem nächstgelegenen Flughafen zu ihrem Haus in Montecito – kurz nach 12 Uhr nachts in Vancouver, der «Stadt aus Glas», gelandet. Nach einem 39 Minuten langen Aufenthalt hob der Jet wieder ab und flog in die Provinzhauptstadt Victoria, wo er um 12:47 Uhr landete.