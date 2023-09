«Invictus Games»: Prinz Harrys neue Netflix-Serie findet kein Publikum

«Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar» wird zum Flop

In der vom Streamingdienst selbst veröffentlichten wöchentlichen Weltrangliste für den Zeitraum vom 28. August bis 3. September ist «Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar» nicht einmal auf den hinteren Plätzen zu finden. Auch in den nach Ländern aufgeschlüsselten «Top 10»–Listen sieht es nicht besser aus. Weder in seinem Heimatland Grossbritannien, noch in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland kann sich Prinz Harrys Herzensprojekt über die von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten platzieren.