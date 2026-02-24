Ioan Gruffudd: Ex-Frau Alice Evans wollte ihn zerstören

Alice Evans bestreitet die Vorwürfe und lehnt die Verlängerung der einstweiligen Verfügung ab. Ihr Anwalt argumentierte, die Social–Media–Beiträge seiner Mandantin seien keine Belästigung gewesen, sondern lediglich Äusserungen über ihr eigenes Leben. Zudem gab Evans an, finanziell am Abgrund zu stehen: Sie und die Töchter hätten ihre Wohnung verlassen müssen, weil die Miete nicht bezahlt worden sei. Gruffudd wiederum wirft ihr vor, die Räumung gezielt zugelassen zu haben, um den Eindruck von Armut zu erwecken.