Ioan Gruffudd und Bianca Wallace haben geheiratet.

Der «Fantastic Four»–Darsteller und die australische Schauspielerin machten ihre Beziehung erstmals im Oktober 2021 öffentlich. Damals postete Gruffudd ein gemeinsames Foto mit den Worten: «Thank you for making me smile again @iambiancawallace» – ein emotionaler Dank an seine neue Partnerin, die ihn wieder zum Lächeln gebracht hatte.