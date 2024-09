iPhone 16: Apple stellt sein neues Smartphone vor

Apple hat am 9. September mit einer Keynote neue Modelle seiner beliebten Smartphones vorgestellt. Auf den Markt kommen das iPhone 16, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max bereits in Kürze. Der US–Konzern setzt bei den Geräten aber nicht nur auf neue Hardware, sondern auch besonders auf die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die bei zahlreichen Aufgaben unterstützen soll. In Cupertino wird das Ganze als «Apple Intelligence» zusammengefasst.