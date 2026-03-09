iPhone 17e im Test: Apples Budget-Handy überraschend stark im Alltag

Das passt gut zur Grundidee des Geräts: nicht mit Benchmark–Phrasen glänzen, sondern dafür sorgen, dass man im Alltag einfach Ruhe hat. Beim Akku ist es ähnlich. Im Test der Nachrichtenagentur spot on news kam das 17e problemlos durch lange Tage, auch dann, wenn viel gestreamt, fotografiert und navigiert wurde. Bei längerer Videowiedergabe lag die Laufzeit in einem Bereich, der die von Apple genannten 26 Stunden durchaus plausibel erscheinen lässt. Entscheidend ist aber vor allem: Das 17e ist kein iPhone, bei dem man ständig die Prozentanzeige im Blick behalten muss.