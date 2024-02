Ireen Sheer: «Ab jetzt wird gelebt!»

Ein Skandälchen bringt sie auf die Titelseite

Irgendwann kam auch sie in den Genuss eines Skandals, besser gesagt: eines Skandälchens: Als ihre erste Ehe mit dem englischen Sänger und Songschreiber Gavin du Porter (74) in die Brüche ging, war selbst die nette Ireen Sheer mal auf der «Bild»–Titelseite. Unter der Zeile «Er lügt – Er geht fremd – Er warf mich raus» schrieb das Blatt: «Jetzt rechnet sie mit ihrem Ehemann ab». Der schwor «beim Leben unseres Hundes», sie niemals betrogen zu haben. Worauf sie in der ARD–Sendung «Beckmann» erwiderte, sie habe sich in den 25 Ehejahren mit du Porter seinen Wünschen untergeordnet und an Selbstwertgefühl verloren, was sie in ihrer Biografie «Jetzt oder nie» noch einmal bekräftigte.