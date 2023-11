Ireland Baldwin teilt süsse Urlaubsbilder mit Baby Holland

Bereits vor der Geburt hatte Ireland Baldwin den Namen ihrer Tochter verraten. «Wir nennen sie Holland. Ich bin Irland, also ein anderer Ländername, weil wir diesen einheitlichen Namen beibehalten wollen», erläuterte sie. «Und dann liebe ich die Schauspielerin Holland Taylor. Ich habe diesen Namen schon immer geliebt, seit ich jung war. Ich fand ihn einfach so edel und schön, also entscheiden wir uns für Holland.»