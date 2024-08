Ireland Baldwins Töchterchen trifft endlich ihre Tanten und Onkel

Warum erst jetzt?

Das Model lebt mit seinem Freund André Allen Anjos (als Musiker RAC bekannt) in Oregon, an der Westküste der USA, die Baldwins in Vermont an der Ostküste. Es ist das erste Aufeinandertreffen der kompletten Familie nach den nervenaufreibenden Monaten, die hinter Alec Baldwin liegen. Erst vor wenigen Wochen wurde ein Prozess gegen den US–Schauspieler wegen eines Verfahrensfehlers überraschend eingestellt. Die damals 42–jährige Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) war im Oktober 2021 beim Dreh des Films «Rust» durch eine Kugel aus einer Schusswaffe tödlich verletzt worden, die Baldwin gehalten hatte.