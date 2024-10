«Irgendwann muss Schluss sein»: Liam Neeson kündigt Action-Rente an

Mit «96 Hours» wurde Liam Neeson (72) 2008 im reifen Alter zum Actionstar. «Der Film scheint den Nerv des Kinopublikums getroffen zu haben», blickt er im Interview mit dem «People»–Magazin auf den Erfolg zurück. Es folgten die Teile «96 Hours – Taken 2» (2012) und «96 Hours – Taken 3» (2014), in denen der Nordire erneut den Ex–CIA–Agent Bryan Mills verkörperte. Mittlerweile hat er mehr als ein Dutzend Actionfilme gedreht, darunter auch sein neuester Streifen «Absolution», in dem er einen alternden Gangster spielt, den seine kriminelle Vergangenheit einholt. Dass er dem Genre noch lange treu bleiben wird, bezweifelt Neeson jedoch.